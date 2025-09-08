Анна Седокова не участвовала в установке памятника Янису Тимме

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала в беседе с kp.ru, что в Латвии установили памятник баскетболисту.

Постамент расположен на родине матери Тиммы Аусмы в Краславском районе. На плите изображен баскетбольный мяч и крылья. Гаврилова отметила, что все сделано на деньги семьи, без участия бывшей жены спортсмена – певицы Анны Седоковой.

«Еще нет оформления цветами, еще не состоялась официальная церемония — все это впереди. Но уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощенная в камне, говорит громче любых слов… Лети, Янис, там на небесах ждут твою чистую и поруганную злом душу!» — заявила адвокат.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Ранее в Латвии назначили психиатрическую экспертизу по делу о Янисе Тимме.