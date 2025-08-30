На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о подготовке к допросу Седоковой по делу Тиммы

Юрист Грачева: адвокат Седоковой договаривается о дистанционном формате допроса
Global Look Press

Адвокат певицы Анны Седоковой договаривается о возможности провести допрос в дистанционном формате по заявлению в правоохранительных органах Латвии по делу баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом рассказала РИА Новости адвокат Маргарита Грачева, представляющая интересы семьи спортсмена.

«В Латвии на самом деле будет допрос Седоковой. Приезжать туда, по моей информации, она не собирается, ее адвокат договаривается о дистанционном допросе», — сказала Грачева.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее стало известно, что хочет семья Тиммы от певицы Седоковой.

