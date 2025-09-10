На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цыганова заявила, что Крид «поставил на колени» губернатора

Певица Цыганова заявила, что переживает за губернатора после конфликта с Кридом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Виктория Цыганова заявила в Telegram-канале, что его Крид «поставил на колени» губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева после конфликта.

«Раньше Пугачева, Кобзон и Крутой делали проекты, теперь этим занимается АП. Результаты впечатляют. Гибрид звездорасов Киркоров-Собчак-Крид уже ведущих политиков России на колени ставит. Спасибо еще публично каяться и извиняться за слова не заставили», — заявила артистка.

По мнению Цыгановой, видно, что Федорищев «нормальный человек», который публично выразил негодование.

«Всей душой с губернатором. Болеем за него и переживаем. Народ и такие губернаторы едины», — поделилась артистка.

7 сентября Федорищев призвал певца Егора Крида обсудить с ним его высказывания о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

По его словам, рассказывать Криду о причинах того, почему певец зря «обидел девушку», публично он бы не хотел, а потому глава региона пригласил певца приехать к нему в Самару на личную встречу без концерта.

10 сентября Федорищев закрыл Telegram-канал и полностью перешел в Max.

Ранее в РПЦ призвали жену Цекало покаяться из-за купальника.

