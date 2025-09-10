РПЦ призывает жену Цекало покаяться из-за купальника с фразой «Святой дух»

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) посоветовал жене продюсера Александра Цекало, модели Дарине Эрвин, покаяться из-за скандала на фоне выхода в купальнике с надписью «Святой дух». Его слова передает «Абзац».

Отец Феодорит назвал принт глупостью. Использование религиозных терминов в таком контексте, считает священник, является проявлением неуважения.

«Да, она вышла в купальнике, может быть, хочет привлечь к себе внимание. Но написать на купальнике «Святой Отец»… Во-первых, вряд ли она отец. Во-вторых, святость ассоциируется с чем-то другим», — заявил он.

По словам иеромонаха Феодорита, Эрвин стоит перестать носить подобный купальник, поскольку его принт может быть неприятен для окружающих.

«Если девушка знает, что такое покаяние, если она в Господа верит, то покается», — заявил он.

2 сентября Дарина Эрвин поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серией снимков, на которых продемонстрировала фигуру в белом бикини. Комплект знаменитости состоял из провокационных надписей: на бюстгальтере были размещены слова «Отец» и «Сын», а на нижней части — фраза «Святой дух».

Дарина Эрвин познакомилась с Александром Цекало в 2018 году. Вскоре они поженились. Сейчас супруги вместе живут в Лос-Анджелесе и не любят публичности.

