Губернатор Самарской области Федорищев закрыл Telegram-канал

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев закрыл Telegram-канал и полностью перешел в Max. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что Федорищев удалил Telegram-канал после того, как пытался разобраться в ситуации вокруг певца Егора Крида, у которого произошел конфликт с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

«С завтрашнего дня работаю только в MAX. Там не будет ничего лишнего, кроме важных новостей развития Самарской области», — поделился глава Самарской области.

7 сентября Федорищев призвал певца Егора Крида обсудить с ним его высказывания о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

По его словам, рассказывать Криду о причинах того, почему певец зря «обидел девушку», публично он бы не хотел, а потому глава региона пригласил певца приехать к нему в Самару на личную встречу без концерта.

В конце августа танцовщица исполнила «пикантный номер» на концерте Егора Крида в «Лужниках», который посетили 80 тысяч человек — исполнитель совершил сценический поцелуй с девушкой. Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Она обещала направить заявления в СК и прокуратуру.

После этого Крид упрекнул Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками. Тем не менее, номер он пообещал доработать.

Ранее Егор Крид пришел в храм на фоне скандала с концертом.