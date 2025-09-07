Самарский губернатор обратился к Егору Криду из-за скандала с Мизулиной

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал певца Егора Крида обсудить с ним его высказывания о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Видеообращение к артисту чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Вот, Егор, ты не прав», — обратился к певцу Федорищев.

По его словам, рассказывать Криду о причинах того, почему певец зря «обидел девушку», публично он бы не хотел, а потому глава региона пригласил певца приехать к нему в Самару на личную встречу без концерта.

В конце августа танцовщица исполнила «пикантный номер» на концерте Егора Крида в «Лужниках», который посетили 80 тысяч человек — исполнитель совершил сценический поцелуй с девушкой. Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Она обещала направить заявления в СК и прокуратуру.

После этого Крид упрекнул Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками. Тем не менее, номер он пообещал доработать. На фоне скандала певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) назвала Мизулину омерзительным червяком и поддержала Крида.

