Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчика преступления

USA Today: обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура назвал P.Diddy заказчиком
close
AP

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди (P. Diddy), был заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта. Об этом говорится в показаниях предполагаемого киллера, бывшего члена преступной банды «Крипс» Дуэйна Дэвиса (Кефф Ди), сообщает USA Today.

В сентябре 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе между представителями двух калифорнийских банд Шакур ударил соперника, одного из членов группировок Орландо Андерсона кулаком. Андерсон не стал обращаться в полицию, а рассказал о произошедшем своему дяде Дуэйну Дэвису, который захотел помочь племяннику отомстить.

В полицейском отчете описано секретное интервью Дэвиса, в котором утверждается, что у обвиняемого в убийстве Тупака был еще один мотив — заказ от Шона Комбса, который назначил награду в $1 млн за убийство рэпера и Шуга Найта.

Издание отмечает, что еще два обвинения в причастности Комбса к смерти Шакура всплыли в документах, которые были поданы в рамках серии гражданских исков против продюсера.

В январе 2025 года в новый судебный материал, касающийся расследования кончины рэпера Тупака Шакура, включили интервью главного обвиняемого по его делу — экс-гангстера Дуэйна Дэвиса.

Шакура не стало в 1996 году, и с тех пор полиция расследовала дело артиста. Обвиняемого Дуэйна Дэвиса задержали только в конце сентября 2023 года в Лас-Вегасе, его собираются судить в марте 2025 года. До этого Дэвис объяснял, что совершил преступление, потому что Пи Дидди заплатил ему $1 млн за это.

Ранее Комбсу предъявили новый иск об изнасиловании 16-летней няни.

