Появились новые свидетельства о «заказе» Тупака рэпером Пи Дидди

В новый судебный материал, касающийся расследования кончины рэпера Тупака Шакура, включили интервью главного обвиняемого по его делу — экс-гангстера Дуэйна «Кифа» Дэвиса. Об этом сообщает The Sun.

В стенограмме беседы Кифа с полицией Лас-Вегаса в 2009 году 47 раз упоминается в разных формах имя рэпера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс).

По словам Кифа, ненависть Дидди к конкуренту — музыкальному продюсеру Шугу Найту была так велика, что рэпер якобы при 45 свидетелях поклялся, что готов отдать миллионы за головы Шуга и Тупака Шакура. Экс-гангстер добавил, что именно Пи Дидди оплатил «заказ» Тупака, снабдив банду Кифа оружием и деньгами через третьих лиц.

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Обвинения в причастности к делу Шакура Шон Комбс отрицает и называет нелепым вымыслом. Известно, что его никогда не арестовывали и не предъявляли обвинений ему в связи с трагедий с Шакуром.

Шакура не стало в 1996 году, и с тех пор полиция расследовала дело артиста. Обвиняемого Дуэйна Дэвиса задержали только в конце сентября 2023 года в Лас-Вегасе, его собираются судить в марте 2025 года. До этого Дэвис объяснял, что совершил преступление, потому что Пи Дидди заплатил ему $1 млн за это.

Накануне семья Тупака Шакура наняла адвоката Алекса Спиро, чтобы тот расследовал связь между кончиной музыканта и рэпером Пи Дидди. До этого адвокат представлял интересы Илона Маска, Алека Болдуина и других знаменитостей.

Ранее Пи Дидди предъявили новый иск об изнасиловании 16-летней няни.