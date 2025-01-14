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Пи Дидди предъявили новый иск об изнасиловании 16-летней няни

The Mirror: рэпера Пи Дидди обвинили в сексуальном насилии над 16-летней няней
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Chris Pizzello/Invision/AP

Рэперу Пи Дидди (он же — P.Diddy, Шон Комбс) предъявили новый иск, в котором продюсера обвинили в сексуальном насилии над 16-летней девушкой. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно иску, предполагаемая жертва Пи Дидди работала няней летом 2000 года в доме семьи, которая жила неподалеку от рэпера в Нью-Йорке.

По словам девушки, она столкнулась с Пи Дидди на улице, когда возвращалась с работы. Музыкальный магнат, утверждает истица, настойчиво предлагал подвезти ее до дома — она согласилась «после долгих уговоров». Затем девушка испугалась, поскольку ее привезли в другое место.

«Ответчик дал ей выпить, чтобы «успокоить». Вскоре она стала вялой и неустойчивой. Комбс и его сотрудники, двое мужчин, отправились в место, где Комбс подверг ее сексуальному насилию», — сказано в иске.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Ранее Пи Дидди обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе.

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