Волочкова рассказала о травме, из-за которой не может заниматься спортом

Волочкова призналась, что ей запрещено заниматься лыжами и коньками из-за травмы
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова, дебютировавшая в футболе, призналась, что не может заниматься многими видами спорта из-за травмы сустава.

«Врач помогал мне восстанавливать сустав. И это та причина, по которой я боялась выходить на поле во вчерашнем матче, бегать. Потому что мне бегать нельзя, нельзя давать беговую нагрузку на суставы. Балеринам противопоказано заниматься теми видом спорта, где завернуты ноги: у нас все вывернуто, все построено на вывернутости. Коньки, лыжи, футбол — это все для нас запрещено», — объяснила Волочкова.

7 сентября балерина вышла на поле в рамках футбольной Медиалиги в составе команды ARS. Ее коллектив уступил со счетом 1:2 и покинул турнир. У самой артистки был шанс забить гол — однако мяч после ее удара забрал вратарь соперника. После игры Волочкова подчеркнула, что отлично провела день в компании «красивых и молодых ребят».

Ранее Волочкова призналась, что восхищается каждым игроком сборной России по футболу.

