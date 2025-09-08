На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Восхищаюсь каждым»: Волочкова поддержала сборную России по футболу

Балерина Волочкова призналась, что восхищается каждым игроком сборной России по футболу
Предоставлено Анастасией Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова, 7 сентября дебютировавшая в футболе, ответила на вопрос о приглашении в сборную России, которую подвергли критике после ничьей с Иорданией в недавнем матче.

«Меня можно приглашать на такие мероприятия, чтобы я приносила удачу. Но участвовать в том, где я не являюсь профессионалом, не хочу. Критикуют сборную России за плохую игру с Иорданией? Я никогда критиковать не буду — восхищаюсь каждым спортсменом, кто в своем виде профессионал. Не могу давать оценку тому виду спорта, в котором действительно ничего не понимаю», — сказала она.

Волочкова добавила, что в своем дебютном матче, по ходу которого была близка к забитому голу, вышла на поле в специальной сексуальной форме: «Перед игрой я быстренько шортики укоротила, чтобы было по-волочковски, чтобы выглядело более сексуально, красиво. Показала [во время матча] свои длинные стройные ноги».

7 сентября Балерина вышла на поле в рамках футбольной Медиалиги в составе команды ARS. Ее коллектив уступил со счетом 1:2 и покинул турнир.

Ранее Волочкова призналась, что была рада сыграть в футбол с молодыми красивыми парнями.

