На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сыграла в футболке с номером как у Месси»: Волочкова рассказала о дебюте в футболе

Волочкова призналась, что была рада сыграть в футбол с молодыми красивыми парнями
true
true
true
close
Предоставлено Анастасией Волочковой

Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об участии в матче футбольной Медиалиги. 7 сентября артистка вышла на поле в составе команды ARS.

«Пригласили поучаствовать в матче, и для меня это было диковинкой — в футбол не играла никогда. А голы забиваю только по жизни — своими поступками, правдой и умением выстаивать в самых сложнейших ситуациях. Главный же гол забила в мире балета, войдя в историю как великая русская балерина. Что касается вчерашней игры: очень волновалась, что подведу ребят, — они ведь меня так тепло приняли, с белыми розами. Сидя в раздевалке перед игрой, вся тряслась, потому что не представляла, как мне забить гол. А забить его было нужно — пообещала ребятам», — поделилась балерина.

Она также отметила, что не в обиде на вратаря команды-соперника, который не дал ей забить гол. По словам Волочковой, даже без результативного действия она стала главным украшением матча:

«Бежала, давала передачи, пыталась забить гол. Самое главное, что мяч после удара долетел до ворот. Но там был профессиональный вратарь, он его, конечно поймал. Многие потом говорили, что он мог бы и поддаться. Думаю, пригласи этого вратаря потанцевать со мной на пуантах на сцене, я бы ему поддалась — чтобы человек выглядел более профессионально в моей стихии. Но прошедший день все равно дал мне позитивные эмоции — встреча с прекрасными людьми, нахождение в окружении красивых и молодых. А я очень люблю красивых и молодых ребят — как и они меня. Знаю, что стала украшением матча, а форму мне выдали с десятым номером — как у Месси».

Ранее Волочкова потребовала спасти дочь Борисовой от хирургов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами