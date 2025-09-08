«Сыграла в футболке с номером как у Месси»: Волочкова рассказала о дебюте в футболе

Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об участии в матче футбольной Медиалиги. 7 сентября артистка вышла на поле в составе команды ARS.

«Пригласили поучаствовать в матче, и для меня это было диковинкой — в футбол не играла никогда. А голы забиваю только по жизни — своими поступками, правдой и умением выстаивать в самых сложнейших ситуациях. Главный же гол забила в мире балета, войдя в историю как великая русская балерина. Что касается вчерашней игры: очень волновалась, что подведу ребят, — они ведь меня так тепло приняли, с белыми розами. Сидя в раздевалке перед игрой, вся тряслась, потому что не представляла, как мне забить гол. А забить его было нужно — пообещала ребятам», — поделилась балерина.

Она также отметила, что не в обиде на вратаря команды-соперника, который не дал ей забить гол. По словам Волочковой, даже без результативного действия она стала главным украшением матча:

«Бежала, давала передачи, пыталась забить гол. Самое главное, что мяч после удара долетел до ворот. Но там был профессиональный вратарь, он его, конечно поймал. Многие потом говорили, что он мог бы и поддаться. Думаю, пригласи этого вратаря потанцевать со мной на пуантах на сцене, я бы ему поддалась — чтобы человек выглядел более профессионально в моей стихии. Но прошедший день все равно дал мне позитивные эмоции — встреча с прекрасными людьми, нахождение в окружении красивых и молодых. А я очень люблю красивых и молодых ребят — как и они меня. Знаю, что стала украшением матча, а форму мне выдали с десятым номером — как у Месси».

