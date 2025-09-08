В Латвии назначили психиатрическую экспертизу по делу о доведении до самоубийства Тиммы

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила RT, что в Латвии пройдет психолого-психиатрическая экспертиза по делу о доведении до самоубийства Яниса Тиммы.

По словам адвоката, экспертизу назначили латвийские следователи.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Маргарита Гаврилова заявляла, что Анну Седокову вызовут на допрос в Латвию и закроют въезд в Европу за неявку.

По словам Гавриловой, семья экс-супруга певицы, баскетболиста Яниса Тиммы, инициировала возобновление местной прокуратурой уголовного дела о доведении до самоубийства.

