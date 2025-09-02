Седокова получила цветы от ухажера: «Мои любимые»

Певица Анна Седокова намекнула в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила подарок от ухажера.

Седокова опубликовала ролик, в котором получила большой букет цветов и записку.

«Просто потому что у меня есть ты. Даже если тебя у меня нет», — сказано в записке.

Артистка призналась, что эти цветы — ее любимые.

17 декабря 2024-го не стало бывшего мужа Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, — в ночь после дня рождения певицы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В марте 2025-го Седокова призналась, что начала бояться людей после кончины бывшего мужа. По словам певицы, она не выходила три месяца из дома после трагедии. Артистка думала, что ее все ненавидят.

18 августа Telegram-канал Mash сообщал, что Седокову вызовут на допрос в Латвию и закроют въезд в Европу за неявку. Как уточнила адвокат семьи ее бывшего мужа Маргарита Гаврилова, семья экс-супруга певицы Тиммы инициировала возобновление местной прокуратурой уголовного дела.

Ранее Седокову предупредили об угрозе попасть в тюрьму при въезде в Европу.