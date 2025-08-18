На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анну Седокову вызовут на допрос в Латвию по делу о доведении до самоубийства

Российскую певицу Анну Седокову вызовут на допрос в Латвию и закроют въезд в Европу за неявку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката семьи ее бывшего мужа Маргариту Гаврилову.

По словам Гавриловой, семья экс-супруга певицы баскетболиста Яниса Тиммы инициировала возобновление местной прокуратурой уголовного дела о доведении до самоубийства.

Адвокат заявила, что после проведенных экспертиз Седокову ждут на допрос в Риге. Информацию о ходе следствия разглашать не будут.

Прокуратура пришла к выводу, что прошлое расследование не выявило всех обстоятельств трагедии. Эксперты в Москве, в частности, выявили, что в организме Тиммы не нашли следов употребления наркотиков и что у него не было психических расстройства. Райтис и Аусма Тиммы намерены провести еще одну экспертизу с целью выяснить, какие события могли послужить причиной возникновения депрессии у сына.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря.Трагедия произошла в ночь после дня рождения артистки. Тело мужчины нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. После Седокова попала в клинику из-за нервного срыва, из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

