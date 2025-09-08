На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Муж мог выводить деньги при разводе»: Гордон встала на защиту блогера Лерчек

Адвокат Гордон заявила, что Лерчек не виновата в выводе 250 млн из России
true
true
true
close
katyagordon/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Юрист Екатерина Гордон в беседе с «Газетой.Ru» вступилась за блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек. Ей и ее бывшему мужу грозит до 10 лет колонии по факту незаконного вывода денег из России.

«Я была тем юристом, которая помогала [ей] мирно развестись. Очень жаль, что Лера не доверилась мне, потому как принципиально хотела защищать ее. Убеждена в том, что она не виновата: скорее, Артем выводил деньги, чтобы не делиться с ней при разводе. А я предупреждала и ее, и его, что это может закончиться серьезным сроком. <...> Говорила им, что надо биться друг за друга. Обидно, что Лера не выбрала отдельную от Артема линию защиты. Она не была заинтересованным лицом, не получала этих денег. Это были арабские счета. <...> Считаю, что Лера — жертва данных обстоятельств, жертва неверно выбранной линии защиты», — заявила Гордон.

Адвокат также подчеркнула, что наказание, которое светит Лерчек, затрагивает ее невинных детей:

«Я считаю, что нужно давать условный срок. У них огромное количество детей. К сожалению, государственные обвинители и часто судьи не думают о том, что происходит с детьми. Мы получили с вами практически сирот после дела Блиновской. Если выступаем за традиционные ценности, за семью, за детей — и если это не тяжкое преступление, то Лера Чекалина и Блиновская должны были выйти с условным сроком. У них могут забирать имущество, но они должны быть с детьми».

Лерчек и ее бывшему супругу Артему предъявили обвинение в незаконном выводе денег из России. В прокуратуре Москвы сообщили, что речь идет о сумме в 250 млн рублей.

Ранее мошенники взломали соцсети Лерчек и попытались обмануть ее поклонников.

