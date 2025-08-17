Мошенники взломали соцсети Лерчек и попытались обмануть ее поклонников

Муж Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что аккаунты блогерши Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) и ее бывшего мужа взломали в соцсети.

Лерчек удивила поклонников своим появлением в Instagram 15 августа. Она заявила, что вернулась, и оставила для поклонников «кое-что в шапке профиля». Сердюков рассказал, что эти посты писала не блогерша, а мошенники.

«Вас разводят на деньги!» — отметил муж телеведущей.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В мае 2025-го адвокат Чекалиных Константин Третьяков заявил, что развод Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема повлиял на их судебный приговор.

По словам Третьякова, ФНС считала выведенные средства блогеров из России недоимкой по налогам. Однако, уточнил адвокат, разбирательство превратилось в дело о выводе средств за границу. Он заявил, что полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.

Ранее подруга Лерчек вспомнила, как бывший муж блогерши злоупотреблял алкоголем.