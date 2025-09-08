Коллега о последних годах жизни Василия Головачева: «Перенес серию инсультов»

Писатель, критик Евгений Харитонов рассказал о последних годах жизни своего коллеги — писателя-фантаста Василия Головачева. Его цитирует aif.ru.

По словам Харитонова, Головачева не стало после продолжительной болезни.

«В последние годы Головачев очень сильно болел, у него были очень большие проблемы с суставами на ногах, он перенес серию инсультов», — уточнил он.

Несмотря на то, что состояние здоровья заставило Головачева пользоваться костылями и даже иногда пересаживаться на коляску, писатель вел активную творческую жизнь — посещал фестивали и конференции по фантастической литературе, подчеркивает коллега.

«Оставался в строю и до последнего момента он был бодр, продолжал работать над новыми книгами», — говорит Харитонов.

Головачев родился в 1948 году в Жуковке в Брянской области. Он начал свою карьеру в в 1960-е годы в редакции «Молодой гвардии». Всего писатель написал более 60 романов. Также Головачев стал лауреатом премии Аэлита в 2004 году за вклад в фантастику. Работы фантаста «Смерш-2», «Черный человек», «Реликт» были изданы миллионными тиражами. Писателя не стало 7 сентября.

