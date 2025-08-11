На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер писатель Евгений Чижов

Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море в возрасте 58 лет
Владимир Песня/РИА Новости

Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море в возрасте 58 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его друг, драматург Дмитрий Данилов.

По его словам, Чижов был прекрасным писателем и другом.

«Очень дорогой для меня человек. Эта потеря — дыра в душе, которая не зарастет никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя», — отметил Данилов.

Другие подробности смерти писателя неизвестны. Время и место прощания с Чижовым будут объявлены позже.

Чижов известен такими работами, как «Персонаж без роли», «Перевод с подстрочника» и «Собиратель рая». В 2024 году он выпустил сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники».

11 августа в возрасте 79 лет умер музыкальный журналист и критик, специалист в области джазовой музыки Дмитрий Ухов. В своих социальных сетях пианист Антон Батагов сообщил, что Ухов тяжело болел, в последние годы усугубились проблемы с передвижением и зрением.

Ранее в Италии музыкант съел сэндвич с брокколи, потерял сознание и умер.

