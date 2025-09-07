На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер писатель-фантаст Василий Головачев

Писатель-фантаст Василий Головачев ушел из жизни в возрасте 77 лет
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Писатель-фантаст Василий Головачев скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил писатель Эдуард Геворкян сообщил на своей странице в ЖЖ.

Писатель, критик, председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Евгений Харитонов сообщил aif.ru, что Головачев умер в результате продолжительной болезни.

«В последние годы Головачев очень сильно болел, у него были очень большие проблемы с суставами на ногах, он перенес серию инсультов. Все это стало причиной смерти», — сказал критик.

Головачев родился в 1948 году в Жуковке в Брянской области. Он начал свою карьеру в в 1960-е годы в редакции «Молодой гвардии». Всего писатель написал более 60 романов. Также Головачев стал лауреатом премии Аэлита в 2004 году за вклад в фантастику. Работы фантаста «Смерш-2», «Черный человек», «Реликт» были изданы миллионными тиражами.

Ранее умер писатель Евгений Чижов.

