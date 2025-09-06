На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина об уехавших из России артистах: «Неправильный выбор»

Певица Долина заявила, что еще подростком не хотела уезжать в США
Алексей Майшев/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина ответила на вопрос ведущей шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой об уехавших из страны после начала спецоперации знаменитостях. Новый выпуск передачи о звездах вышел на канале НТВ.

Долина предположила, что эти люди «сделали неправильный выбор».

Сама 69-летняя звезда подчеркнула, что не собирается покидать страну — такой выбор она сделала еще подростком.

«Даже когда мои родители пытались уговорить меня уехать в Соединенные Штаты на постоянное место жительства, я была тогда еще категорически против. А мне было 14–15 лет», — сказала она.

Также в интервью Лариса Долина раскрыла свой вес и рассказала об особенностях своей диеты. По словам Долиной, она не ест после 14.00, а перед сном выпивает много воды с лимонным соком.

Ранее Владимир Путин наградил Ларису Долину орденом.

