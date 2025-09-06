На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина раскрыла свой вес и назвала главное блюдо своей диеты

Певица Долина призналась, что на ночь пьет воду с лимонным соком
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина раскрыла свой вес и назвала блюдо своей диеты, которое считает главным. Об этом она рассказала на телепрограмме «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

По словам Долиной, ее вес составляет 56,5 килограмм. Раз в год артистка в год сдает анализ крови на 120 компонентов, показывающий, какие продукты ей не стоит употреблять. Сейчас 69-летняя звезда не принимает в пищу молочные и кисломолочные продукты, «морских гадов», арбуз, дыню, яблоки, бананы, томаты, мед и многое другое.

«Главный продукт в моей жизни – лимон. Каждое утро на протяжении уже многих лет пью натощак горячую воду с огромным количеством лимонного сока», — сказала исполнительница.

В последний раз в сутках она ест в 14.00 и иногда делает послабления после вечерних выступлений — съедает кусочек черного бородинского хлеба с сыром, после чего спокойно засыпает. После такого бутерброда, добавила Долина, она не завтракает.

Накануне Долина призналась, что старается следить за своим здоровьем, внешностью и душевным равновесием, чтобы сохранить молодость.

Ранее Владимир Путин наградил Ларису Долину орденом.

