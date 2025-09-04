Ефремов сыграет Николая II в сериале Кончаловского: «Это попытка что-то понять про Россию»

Премьера масштабного сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым в главной роли состоится в октябре 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

События сериала охватывают период с 1905 по 1924 год — время, когда Россия пережила несколько революций. Сценарий создан на основе подлинных документов и архивных материалов.



«Этот фильм — попытка что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела. Мне очень важно, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или Ленин, как вождь и трибун, а просто люди со слабостями, с претензиями, с надеждами», — высказался о проекте Кончаловский.



Всего выйдет 16 серий. «Хроники революции» станут первой работой Кончаловского в формате сериала. Премьера состоится на START, а позднее — на телеканале «Россия».

Ранее вышел десятичасовой трейлер триллера с Данилой Козловским.