Вышел десятичасовой трейлер триллера с Данилой Козловским

Трейлер сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским продлился 10 часов
Онлайн-кинотеатр KION выпустил самый долгий тизер-трейлер сериала «Бар «Один звонок» за всю историю российского кинопроизводства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

Всего трейлер длится десять часов. По сюжету следователь Андрей Морозов ищет сына своей жены, которая находится в коме. Улики наводят героя на загадочный бар «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. При этом такие случаи часто сопровождаются трагедиями.

Управляющий бара не только смешивает напитки, но и помогает людям связаться со знакомыми с того мира. Как отметили в пресс-службе, сериал несет посыл о важности находить в себе силы отпускать прошлое. Также проект может заставить задуматься о цене, которую люди готовы платить за то, чтобы смириться с неизбежным.

Режиссером проекта — Сергей Филатов. В ролях: Данила Козловский, Александр Ильин, Оксана Акиньшина, Егор Шип, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов, Павел Ворожцов, Ангелина Пахомова, Денис Самойлов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич, Елена Морозова.

