Киркоров сравнил Крида с Мадонной и Пресли после скандального концерта

Певец Филипп Киркоров в беседе с ТАСС поддержал Егора Крида после скандального концерта в «Лужниках».

«Это было, есть и будет, начиная со времен, когда Мадонна выступала за границей, заканчивая Элвисом Пресли, когда он двигал бедрами. Тогда тоже говорили, что это непристойно, но это часть шоу, это часть образа, это спектакль. В спектакле всякое бывает», — отметил артист.

Киркоров назвал Крида талантливейшим артистом и мастером своего дела. По мнению певца, шоу коллеги сделано в меру и со вкусом.

«А тем, кому не нравится, ну не смотрите. Я так понимаю, эти люди имеют отношение к нам, коллегам. Я бы высказал от лица своих собратьев порицание. Нехорошо», — заявил исполнитель.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

Ранее Собчак восхитилась тем, что Крид не побоялся ответить Мизулиной.