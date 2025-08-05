На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Взят самый неудачный момент»: танцор Булановой ответил на критику своего выступления

Танцор Булановой заявил, что не обижается на критику своего выступления в соцсетях
true
true
true

Танцевальный коллектив певицы Татьяны Булановой не обижается на критику своей хореографии и «с позитивом» смотрит на завирусившееся видео с выступления. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из танцоров Дмитрий Берегуля. Он отметил, что команда «не собирается тягаться с молодежью» и не нуждается в современных танцах.

«Это же не популярность, это такой мимолетный хайп, поэтому не думаю, что теперь о нас будут постоянно помнить, вспоминать, хотя кто знает. Относимся спокойно. Я уже 25 лет с Таней работаю, я ставлю всю хореографию. Мы ни в коем случае не пытаемся соответствовать мега-новым трендам, мы не собираемся тягаться с молодежью, с молодыми танцорами, мы вполне себя и так нормально чувствуем. А ролик, который завирусился в интернете, — это просто вырвано из контекста. Взят, на мой взгляд, самый неудачный момент. Ну, такой хайп получился. Почему бы и нет? Мы на это с позитивом смотрим, мы не обижаемся», — сказал он.

Берегуля уточнил, что коллектив сейчас много гастролирует, поэтому артисты в какие-то моменты могут выглядеть на сцене уставшими.

«У нас сейчас гастрольные туры постоянно идут, мы действительно устаем. Это нормально, когда артист, бывает такое, что может немножко не то чтобы подрасслабиться на сцене, но момент словить такой. Люди, которые бывают на наших концертах, они в основном всегда довольны. Татьяной-то всегда довольны, танцорами тоже. А я еще работаю не просто танцором, я уже два года как Back MC. Татьяна мне доверяет, что называется, я еще и публику завожу с микрофоном, у меня и кричалки, и речитативы, поэтому работаем с удовольствием, и вообще нас уже трудно чем-то удивить», — добавил он.

Танцор не согласился с теми, кто считает поставленную хореографию «плохой», и заверил, что коллектив не собирается ничего менять.

«Честно, я бы ничего не трогал. Мы делаем свою работу хорошо. Понятное дело, что бывают всякие трудные моменты, когда каждый день концерты и каждый день переезды, конечно, это бывает сложно очень. Организм, бывает, не успевает даже восстанавливаться. Татьяна нас бережет, иногда нам даже массажистов заказывает. Это так называемый чес. Татьяна в последнее время решила ездить много и гастролировать, потому что действительно ее любят во всех уголках нашей необъятной, и она хочет всем уделить внимание и подарить свою любовь. Хореография — вряд ли мы что-то будем менять. Мы что-то постоянно меняем, то есть у нас такой непрерывный процесс, где-то какие-то улучшения происходят. А если вы мне говорите, что хореография плохая, то я буду возражать, потому что с хореографией у нас как раз-таки все нормально. Просто мы немного люди, которые не стараются тягаться с молодежью в этом смысле. То есть нам ультра-современные танцы и не нужны», — заключил он.

Видео с одного из выступлений Булановой завирусилось накануне — в соцсетях обратили внимание на подтанцовку. Некоторым показалось, что танцоры исполняют слишком легкую хореографию, которую может станцевать каждый. В комментариях пользователи написали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку» и отметили их «бешеную энергетику».

Сама певица сказала «Газете.Ru», что не видела публикаций с насмешками над своей подтанцовкой.

Ранее балерина Волочкова обвинила Буланову в непрофессионализме из-за танцовщиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами