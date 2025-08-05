«Взят самый неудачный момент»: танцор Булановой ответил на критику своего выступления

Танцевальный коллектив певицы Татьяны Булановой не обижается на критику своей хореографии и «с позитивом» смотрит на завирусившееся видео с выступления. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из танцоров Дмитрий Берегуля. Он отметил, что команда «не собирается тягаться с молодежью» и не нуждается в современных танцах.

«Это же не популярность, это такой мимолетный хайп, поэтому не думаю, что теперь о нас будут постоянно помнить, вспоминать, хотя кто знает. Относимся спокойно. Я уже 25 лет с Таней работаю, я ставлю всю хореографию. Мы ни в коем случае не пытаемся соответствовать мега-новым трендам, мы не собираемся тягаться с молодежью, с молодыми танцорами, мы вполне себя и так нормально чувствуем. А ролик, который завирусился в интернете, — это просто вырвано из контекста. Взят, на мой взгляд, самый неудачный момент. Ну, такой хайп получился. Почему бы и нет? Мы на это с позитивом смотрим, мы не обижаемся», — сказал он.

Берегуля уточнил, что коллектив сейчас много гастролирует, поэтому артисты в какие-то моменты могут выглядеть на сцене уставшими.

«У нас сейчас гастрольные туры постоянно идут, мы действительно устаем. Это нормально, когда артист, бывает такое, что может немножко не то чтобы подрасслабиться на сцене, но момент словить такой. Люди, которые бывают на наших концертах, они в основном всегда довольны. Татьяной-то всегда довольны, танцорами тоже. А я еще работаю не просто танцором, я уже два года как Back MC. Татьяна мне доверяет, что называется, я еще и публику завожу с микрофоном, у меня и кричалки, и речитативы, поэтому работаем с удовольствием, и вообще нас уже трудно чем-то удивить», — добавил он.

Танцор не согласился с теми, кто считает поставленную хореографию «плохой», и заверил, что коллектив не собирается ничего менять.

«Честно, я бы ничего не трогал. Мы делаем свою работу хорошо. Понятное дело, что бывают всякие трудные моменты, когда каждый день концерты и каждый день переезды, конечно, это бывает сложно очень. Организм, бывает, не успевает даже восстанавливаться. Татьяна нас бережет, иногда нам даже массажистов заказывает. Это так называемый чес. Татьяна в последнее время решила ездить много и гастролировать, потому что действительно ее любят во всех уголках нашей необъятной, и она хочет всем уделить внимание и подарить свою любовь. Хореография — вряд ли мы что-то будем менять. Мы что-то постоянно меняем, то есть у нас такой непрерывный процесс, где-то какие-то улучшения происходят. А если вы мне говорите, что хореография плохая, то я буду возражать, потому что с хореографией у нас как раз-таки все нормально. Просто мы немного люди, которые не стараются тягаться с молодежью в этом смысле. То есть нам ультра-современные танцы и не нужны», — заключил он.

Видео с одного из выступлений Булановой завирусилось накануне — в соцсетях обратили внимание на подтанцовку. Некоторым показалось, что танцоры исполняют слишком легкую хореографию, которую может станцевать каждый. В комментариях пользователи написали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку» и отметили их «бешеную энергетику».

Сама певица сказала «Газете.Ru», что не видела публикаций с насмешками над своей подтанцовкой.

Ранее балерина Волочкова обвинила Буланову в непрофессионализме из-за танцовщиков.