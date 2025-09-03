Ефремов может остаться с меньшей долей жилья при разводе

Юрист Хаминский: актер Ефремов может оставить себе меньшую долю имущества при разводе

Актер Михаил Ефремов при разводе с Софьей Кругликовой может остаться с меньшей долей жилья. Об этом в беседе с aif.ru сообщил юрист Александр Хаминский.

Хаминский предположил, что Ефремов будет учитывать интересы как своей пятой супруги, так и их совместных детей. Он напомнил, что несмотря на проблемы в отношениях Кругликова поддерживала Ефремова все годы его заключения, за что актер ей благодарен.

«После освобождения Ефремов вновь востребован в профессии. Для него крайне важно поддерживать положительную репутацию, поэтому образ человека, честно подошедшего к вопросам раздела имущества и воспитания детей, ему просто необходим», — говорит юрист.

Разделу, продолжил специалист, будут подлежать шестикомнатная квартира в Плотниковом переулке за 140 млн рублей, квартира на Большой Никитской за 40 млн рублей и загородный дом в Красногорском районе за 20 млн рублей.

3 сентября Михаил Ефремов официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об их расставании стало известно в июле.

