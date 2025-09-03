Ефремов официально развелся с пятой женой после ссоры из-за свидания

Актер Михаил Ефремов завершил бракоразводный процесс со своей пятой супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

После официального расторжения брака супругам предстоит процедура раздела совместно нажитого имущества. Согласно СМИ, в собственности Михаила Ефремова находится: квартира в центре Москвы площадью 150 кв.м, недвижимость, полученная в наследство от матери, пятикомнатная квартира на Тверской улице и половина квартиры на Олимпийском проспекте. Еще у артиста есть дом в Юрмале, который сейчас не используется из-за санкций. Также Ефремов при участии Софьи Кругликовой приобретал дом в Подмосковье.

21 июля Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Ефремов расстался с женой Кругликовой спустя 23 года брака. Пара поженилась в 2002 году. В 2004 году у них родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис. По данным источника издания, Ефремов якобы перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов, в том числе из-за свидания в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, о котором сообщала пресса.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

