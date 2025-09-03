Дибров о планах жениться в пятый раз: «Брак — это самое счастливое, что есть на свете»

Телеведущий Дмитрий Дибров не исключил, что вновь женится после неудачного брака с моделью Полиной Дибровой. Его слова передает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

«Как Господь управит. Брак — это самое счастливое, что есть на свете»,— заявил Дибров, отвечая на вопрос журналиста: «А может еще разок [вступите в брак]?»

Телеведущий также поделился своим видением идеальной женщины: по его мнению, настоящая хозяйка — это та, которую мужчина любит, и она не обязана проводить все время у плиты.

Дибров высказался о разводе на премьере фильма «Тогда. Сейчас. Потом» Роберта Земекиса, которое состоялось в кинотеатре «Москва». Телеведущий также посмеялся над слухами о своем новом романе: он обнял актрису Ирину Безрукову на мероприятии, а затем продиктовал корреспондентам: «Пиши, что у Диброва роман с Безруковой, у них скоро будет маленький, а назовем мы его Серега».

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

