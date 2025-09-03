Собчак пригрозила фанатам: «Все попадут в ад!»

Журналистка Ксения Собчак обратилась в Telegram-канале c просьбой отказаться от шуток про 3 сентября.

«Всем вам запрещено сегодня шутить на тему даты. Все, кто пошутят, попадут в ад. Я вас предупредила», — написала телеведущая.

Однако в следующей публикации Собчак не удержалась и поделилась с подписчиками голосовым сообщением, в котором исполнила припев знаменитой песни Михаила Шуфутинского.

Композиция «Третье сентября» вошла в альбом Шуфутинского «Гуляй, душа!», выпущенный в 1994 году. Песня со временем обрела статус мемориального шлягера. Каждый год в этот день соцсети наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными «Шуфутинову дню».

До этого Шуфутинский заявлял, что день 3 сентября давно стал народным праздником. Он признался, что ежегодно в этот день он собирает полный зал слушателей.

В 2025 году Шуфутинский выступит в этом день в Большом зале Кремлевского дворца, который вмешает в себя 6 тысяч зрителей. Все билеты на мероприятие раскуплены, и, как утверждает Mash, шансонье заработает 36 миллионов рублей на этот концерт.

