Раскрыта многомиллионная сумма, которую Шуфутинский заработает 3 сентября

Mash: певец Шуфутинский заработает 36 млн рублей за концерт 3 сентября в Кремле
Komsomolskaya Pravdan/Global Look Press

Шансонье Михаил Шуфутинский получит 36 миллионов рублей за концерт в Большом зале Кремлевского дворца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, сумма является чистой прибылью артиста после вычета всех расходов на организацию шоу. Также Mash раскрывает, что Шуфутинский отказался от частных выступлений 3 сентября, несмотря на то, что заказчики обещали выплатить ему двойную цену. Причиной такого решения стала сильная усталость артиста — он решил сконцентрировать все силы на главном выступлении в Кремле.

Накануне стало известно о полном аншлаге на концерт Михаила Шуфутинского. Все билеты на выступление 3 сентября в Кремлевском дворце распроданы. Вместимость зала составляет шесть тысяч зрителей.

До этого Шуфутинский заявлял, что день 3 сентября давно стал народным праздником. Он признался, что ежегодно в этот день он собирает полный зал слушателей.

Песня «Третье сентября» вошла в альбом Шуфутинского «Гуляй, душа!», выпущенный в 1994 году. Композиция со временем обрела статус мемориального шлягера. Каждый год в этот день соцсети наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными «Шуфутинову дню».

Ранее Шуфутинского нашли в базе украинского сайта «Миротворец».

