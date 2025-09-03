На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шуфутинский рассказал о своем отношении ко дню 3 сентября

Шуфутинский: 3 сентября давно уже не число в календаре, а народный праздник
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

День 3 сентября давно стал народным праздником. Об этом заявил в беседе с ТАСС заслуженный артист России, исполнитель песни «Третье сентября» Михаил Шуфутинский.

«Третье сентября — удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне», — сказал собеседник агентства.

По словам Шуфутинского, ежегодно в этот день он собирает полный зал слушателей, которые приходят на его концерт и отмечают 3 сентября вместе с ним, поскольку любят его творчество.

Певец добавил, что интерес публики превратил дату в культурное событие, которое объединяет людей.

Песня «Третье сентября» вошла в альбом Шуфутинского «Гуляй, душа!», выпущенный в 1994 году. Годом ранее композитор Игорь Крутой и поэт Александр Николаев написали балладу о тяжелом расставании с любимой и искали того, кто сможет передать нужную, «шансонную» интонацию. И выбор пал на Шуфутинского, который как раз вернулся из эмиграции в США и был на пике популярности.

Композиция со временем обрела статус мемориального шлягера. Каждый год в этот день соцсети наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными «Шуфутинову дню». Феномен вышел далеко за пределы эстрады и превратился в культурное явление: дата ассоциируется не только с историческими событиями, но и с ироничным музыкальным напоминанием о смене календарного листа.

Как грустный хит Михаила Шуфутинского о болезненном расставании превратился в универсальный символ ежегодного осеннего абсурда, разобралась «Газета.Ru».

Ранее Шуфутинский сообщил о свадьбе с молодой возлюбленной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами