Пушкинский музей представил «Мадонну с младенцем» Гверчино

Пушкинский музей показал считавшуюся утраченной «Мадонну с младенцем» Гверчино
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина показал работу итальянского живописца Джованни Франческо Барбьери (псевдоним Гверчино) «Мадонна с младенцем», которая считалась утраченной почти 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Ольгу Галактионову.

По ее словам, картина будет представлена в рамках проекта «Новые шедевры Пушкинского», в котором уже представлено пять работ.

«Завершает цикл, первые пять показов, наша звезда — «Мадонна с младенцем» Гверчино. Через две недели после демонстрации она переедет в основную экспозицию», — сказала Галактионова.

Она отметила, что проект будет продлен на «вторую серию» в связи с его успешностью на показах первой волны.

«Мадонна с младенцем» принадлежала супруге Наполеона, императрице Жозефине. В 1820 году император Александр I приобрел ее для Императорского Эрмитажа, но когда в 1924 году фонд западноевропейской живописи этого музея был передан Музею изящных искусств (прошлое название ГМИИ им. А. С. Пушкина. — «Газета.Ru»), работы Гверчино там не оказалось — ее передали в Центральное хранилище Государственного музейного фонда. В 1980-е годы картина попала в частную коллекцию художника Ильи Глазунова, а впоследствии была передана Пушкинскому музею его дочерью Верой Глазуновой.

До этого Пушкинский музей анонсировал проведение в Сибири годового выставочного проекта «Импрессионизм: до и после». Как рассказала Галактионова на полях «Интермузея», выставочный проект такого объема и такой географии будет впервые показан в России.

Ранее Купленная на аукционе картина оказалась подлинником Дали стоимостью $25 тысяч.

