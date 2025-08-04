На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Купленная на аукционе картина оказалась подлинником Дали стоимостью $25 тысяч

Купленная на аукционе за $180 картина оказалась работой Дали стоимостью $25 тыс.
true
true
true
close
Cheffins/Cambridge

Картина, купленная на аукционе, оказалась работой художника Сальвадора Дали и оценена в $25 тысяч, пишет The Guardian.

Участник британского антикварного аукциона стал обладателем подлинной работы Сальвадора Дали, заплатив за нее $180. Произведение под названием Vecchio Sultano («Старый султан») выполнено в смешанной технике и является частью амбициозного проекта великого сюрреалиста — серии из 500 иллюстраций, вдохновленных «Тысячей и одной ночью». Однако мастер завершил лишь около 100 работ и отказался от проекта. В итоге часть из этих картин считалась навсегда утраченной.

По словам искусствоведа Габриэля Дауни из аукционного дома Cheffins, Дали был одержим мавританской культурой и считал себя потомком мавров, что проявилось и в тематике этой работы. Покупатель, как Джон Рассел, обнаружил картину на закрытом аукционе по разбору имущества квартиры в Лондоне. За торги практически не было конкуренции — только один соперник.

Узнав, что это подлинник Дали, что подтвердили эксперты, нынешний владелец повторно выставил ее на аукцион, надеясь продать ее минимум за $25 тысяч.

Ранее итальянский художник продал невидимую скульптуру за $18 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами