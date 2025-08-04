Купленная на аукционе картина оказалась подлинником Дали стоимостью $25 тысяч

Картина, купленная на аукционе, оказалась работой художника Сальвадора Дали и оценена в $25 тысяч, пишет The Guardian.

Участник британского антикварного аукциона стал обладателем подлинной работы Сальвадора Дали, заплатив за нее $180. Произведение под названием Vecchio Sultano («Старый султан») выполнено в смешанной технике и является частью амбициозного проекта великого сюрреалиста — серии из 500 иллюстраций, вдохновленных «Тысячей и одной ночью». Однако мастер завершил лишь около 100 работ и отказался от проекта. В итоге часть из этих картин считалась навсегда утраченной.

По словам искусствоведа Габриэля Дауни из аукционного дома Cheffins, Дали был одержим мавританской культурой и считал себя потомком мавров, что проявилось и в тематике этой работы. Покупатель, как Джон Рассел, обнаружил картину на закрытом аукционе по разбору имущества квартиры в Лондоне. За торги практически не было конкуренции — только один соперник.

Узнав, что это подлинник Дали, что подтвердили эксперты, нынешний владелец повторно выставил ее на аукцион, надеясь продать ее минимум за $25 тысяч.

Ранее итальянский художник продал невидимую скульптуру за $18 тысяч.