Пушкинский музей привезет картины импрессионистов в Сибирь

В городах Сибири пройдут выставки проекта «Импрессионизм: до и после»

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина привезет в Сибирь годовой выставочный проект «Импрессионизм: до и после». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба музейного фестиваля «Интермузей».

Выставка стартует в декабре 2025 года в Омске — культурной столице России 2026 года — и охватит Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск. Как рассказала директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова на полях «Интермузея», выставочный проект такого объема и такой географии будет впервые показан в России.

«Он наглядно демонстрирует, что музейное сообщество разворачивается к регионам, не аккумулируя большие проекты исключительно в Москве и СанктПетербурге. Наша выставка побывает в Омске, Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. И в каждом городе выставка задержится на два месяца», — рассказала Галактионова.

Разделы экспозиции наиболее полно раскроют эпоху и творчество живописцев Франции XIX столетия. На выставке будут показаны полотна Клода Моне, Поля Сезанна, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро и других.

«Они продемонстрируют, как менялось отношение к пейзажу во второй половине XIX века, как расширялся тематический репертуар, как формировались принципы пленэрной живописи, как образ современного города становился одним из важнейших сюжетов искусства. Кроме того, включение в состав выставки произведений художников первой половины ХХ века, таких как Анри Матисс, Альбер Марке, Диего Ривера, Фернан Леже и Андре Массон дает возможность увидеть, как открытия импрессионистов интерпретировались следующими поколениями мастеров и как формировался новый язык искусства», — объясняют организаторы.

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