Киркоров раскрыл, кто может стать новой Примадонной в России

Певец Киркоров назвал Люсю Чеботину будущей Примадонной
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заявил в беседе с mk.ru, что его коллега Люся Чеботина является королевой российского шоу-бизнеса.

Чеботина ответила Киркорову, что не считает себя такой. Она назвала себя «принцессой».

«Для меня — королева. Уж в королевах я разбираюсь. Сначала королева, а потом — Примадонна», — ответил Киркоров.

Чеботина назвала утверждение Киркорова «интересным намеком». Известно, что в России Примадонной принято называть Аллу Пугачеву.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В августе 2025 года Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России после отъезда в Израиль. Согласно документам, предоставленным изданию, товарный знак певицы был зарегистрирован в 1997 году. Срок его действия несколько раз продлевался. В последний раз срок пролонгировали в 2016 году до 25 апреля 2026 года. Если Пугачева не продлит его снова, то рискует потерять свой товарный знак.

Ранее было названо условие возвращения Пугачевой на российскую сцену.

