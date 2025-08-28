Пугачева сохранила в России статус ИП

Певица Алла Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Пугачева подала необходимые документы для сохранения статуса. Артистка открыла ИП в декабре 2004 года. Его основным видом деятельности является художественное творчество.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

26 августа агентство РИА Новости сообщало, что Пугачева может потерять права на свой товарный знак «Алла Борисовна».

Согласно документам, предоставленным изданию, товарный знак певицы был зарегистрирован в 1997 году. Срок его действия несколько раз продлевался. В последний раз срок пролонгировали в 2016 году до 25 апреля 2026 года. Если Пугачева не продлит его снова, то рискует потерять свой товарный знак.

