Названо условие возвращения Пугачевой на российскую сцену

Продюсер Леонид Дзюник назвал условие возвращения народной артистки СССР Аллы Пугачевой на российскую сцену. Его цитирует aif.ru.

Дзюник напомнил, что вернуться в Россию певице ничто не мешает — она сохранила российское гражданство, ей начисляется пенсия.

Однако, по мнению продюсера, новые концерты 76-летней звезды возможны, если она «добьется прощения у русского народа».

Если она сможет склонить голову, то русские люди очень добрые, сердобольные, готовы любого человека принять и простить. Если они увидят, что покаяние ее искреннее, и что она рванула за мужем, не подумав о том, что будет дальше…» — рассуждает он.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Недавно близкий к семье источник рассказал, что Пугачева якобы «винит» Галкина в вынужденной эмиграции и бережет замок в Грязи.

