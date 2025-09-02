Деньги с концертов Меладзе могут идти на финансирование ВСУ

Деньги от продажи билетов на концерты Валерия Меладзе могут идти на финансирование ВСУ без его ведома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал выяснил, что за шоу Меладзе в Европе отвечает компания Best Events Europe, в качестве пользовательского соглашения использующая договор, в котором указана компания Bravo Eventos SL. Эта фирма находится в Малаге, ее руководитель — Владимир Брумберг. После начала специальной военной операции России на Украине он начал продвигать украинских артистов через второй проект — Bravo Vip («Океан Эльзы» и Монатик).

Брумберг из своих соцсетей удалил весь контент, связанный с Россией, и ведет аккаунты на украинском языке. Bravo Eventos SL и Bravo Vip используют те же документы и информацию для покупателей, что и Best Events Europe, занимающаяся концертами уехавших из России людей и лиц, признанных Минюстом иностранными агентами: Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом), Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), группы «Би-2» и Светланы Лободы.

В 2025 году Меладзе отправится в большой юбилейный тур. Концерты этого тура, по данным канала, продвигает компания Best Events, а на октябрьских концертах в США билеты распространяет компания Show Impulse. Последней фирмой управляет Владимир Буховский, который проводил благотворительные концерты для сбора средств в поддержку ВСУ, включая покупку протезов и помощь солдатам.

В США через Show Impulse покупают билеты на мероприятия Макса Барских, Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом), Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), Наргиз, Джа Халиба.

Сам Валерий Меладзе не комментировал эти сообщения.

