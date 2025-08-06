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Стала известна цена трехэтажного коттеджа Меладзе в Подмосковье

Риелтор Силантьев: цена за коттедж Меладзе в России стартует от 500 млн рублей
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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Трехэтажный коттедж певца Валерия Меладзе в Подмосковье может стоить 700 млн рублей. Об этом сообщил риелтор Алексей Силантьев в беседе с изданием «Абзац».

По словам эксперта, финальная стоимость зависит от состояния дома и предлагающегося к нему участка. В то же время Силантьев уверил, что более 500 млн рублей недвижимость «точно стоит».

«Если состояние было бы близко к идеалу, то ее можно было бы оценить в 700 млн рублей», — отметил он.

В марте Telegram-канал SHOT раскрывал, что загородное жилье артиста находится в закрытом жилом комплексе «Миллениум Парк», расположенном неподалеку от города Истра. Площадь коттеджа составляет около 600 кв. м. Меладзе приобрел участок в Подмосковье площадью 2,7 тыс. кв.м. в 2016 году. Он взял его в ипотеку у бизнесмена Бориса Шафирова. Исполнитель достроил дом только к 2021 году, после чего проживал там со своей супругой Альбиной Джанабаевой на протяжении шести лет.

На данный момент Меладзе живет в Испании. В марте сообщалось, что Меладзе тайно прилетал в Москву неделю назад. Поклонники заметили его в аэропорту Шереметьево, когда он вылетал из России в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Дибров намерен отобрать у жены особняк за 750 млн рублей и детей.

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