Стало известно о многомиллионных заработках лейбла сестры Меладзе

Лейбл сестры Валерия Меладзе Лианы увеличил свой заработок. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, ООО «ВЕЛЬВЕТ МЬЮЗИК», совладельцем которого является Лиана Меладзе, получило выручку в размере 219,8 миллиона рублей при чистой прибыли в 111,2 миллиона рублей. Отмечается, что в 2023-м компания заработала 155 миллионов рублей выручки и ушла в плюс на 90 миллионов рублей.

Музыкальный лейбл Velvet Music создан в 2004 году Лианой Меладзе и продюсером Аленой Михайловой. Компания работала с такими артистами, как Uma2rman, «Винтаж», Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Анита Цой, Мари Краймбрери.

«Страсти» добавили, что Лиана Меладзе не имеет задолженностей перед налоговой.

1 августа издание «Абзац» сообщило, что Валерий Меладзе отказался от выступлений в России. В публикации отметили, что команда артиста составила графики выступлений до 2026 года, все выступления Меладзе пройдут за границей.

Журналисты издания заявили, что в российских агентствах больше недоступно к заказу участие исполнителя в частных мероприятиях даже при условии анонимности.

Ранее стала известна цена трехэтажного коттеджа Меладзе в Подмосковье.