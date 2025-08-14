На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о многомиллионных заработках лейбла сестры Меладзе

«Страсти»: лейбл сестры Меладзе Лианы заработал 219 млн рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Лейбл сестры Валерия Меладзе Лианы увеличил свой заработок. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, ООО «ВЕЛЬВЕТ МЬЮЗИК», совладельцем которого является Лиана Меладзе, получило выручку в размере 219,8 миллиона рублей при чистой прибыли в 111,2 миллиона рублей. Отмечается, что в 2023-м компания заработала 155 миллионов рублей выручки и ушла в плюс на 90 миллионов рублей.

Музыкальный лейбл Velvet Music создан в 2004 году Лианой Меладзе и продюсером Аленой Михайловой. Компания работала с такими артистами, как Uma2rman, «Винтаж», Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Анита Цой, Мари Краймбрери.

«Страсти» добавили, что Лиана Меладзе не имеет задолженностей перед налоговой.

1 августа издание «Абзац» сообщило, что Валерий Меладзе отказался от выступлений в России. В публикации отметили, что команда артиста составила графики выступлений до 2026 года, все выступления Меладзе пройдут за границей.

Журналисты издания заявили, что в российских агентствах больше недоступно к заказу участие исполнителя в частных мероприятиях даже при условии анонимности.

Ранее стала известна цена трехэтажного коттеджа Меладзе в Подмосковье.

