«Лиса с паспортом Израиля»: глава ФПБК провел параллель между Собчак и персонажем русских сказок

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в Telegram-канале, что журналистка Ксения Собчак напоминает ему персонажа из русских народных сказок.

Таким образом Бородин прокомментировал недавнее высказывание Собчак о блогерше Анастасии Ивлеевой. Журналистка заявила, что экс-ведущая «Орла и решки» самостоятельно прекратила контактировать с ней после голой вечеринки.

«Собчак вызывает у меня ассоциации с мультипликационным персонажем, Лисой Патрикеевной. Создается впечатление, что сценарий будто бы создавался, держа в уме ее образ», — заявил Виталий Бородин.

Он добавил, что единственным отличием между Собчак и лисой является то, что у последней не было гражданства Израиля. Он сопроводил публикацию скриншотами иностранного паспорта Собчак.

В 2022 году глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил в эфире радио Žinių, что Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту. Позднее мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова подтвержила наличие гражданства Израиля у дочери. Она отмечала, что «Конституция РФ разрешает двойное гражданство».

