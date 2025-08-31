На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собчак рассказала, что Ивлеева избегает общения с ней

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Ивлеева перестала общаться с ней
Telegram-канал СОБЧАК

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что блогерша Анастасия Ивлеева перестала с ней общаться после скандала с «голой вечеринкой».

«Я бы хотела общаться: много раз ей писала, но, к сожалению, Настя прекратила все контакты. Наверное, она хочет просто отсечь от себя всю прошлую жизнь. Что не осуждаю. Понимаю», — поделилась телеведущая.

Как отметила Собчак, она поддержала Ивлееву после скандала с «голой вечеринкой» и до сих пор поддерживает ее. Журналистка подчеркнула, что она против любой травли.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Ивлеева призналась, что не готова к большому интервью после отмены.

