Ивлеева о переживаниях после скандальной вечеринки: «Учусь ходить заново»

Блогерша Анастасия Ивлеева обратилась к своим подписчикам в Telegram-канале с благодарностью за поддержку после громкого скандала, связанного с «голой вечеринкой».

Ивлеева заявила, что получила колоссальную поддержку от интернет-пользователей, когда вернулась в соцсети после скандала. Блогерша отметила, что среди комментариев лишь 1% содержал негативную реакцию, которую знаменитость назвала «тупым и примитивным хейтом».

«Этот 1% не понимают, что меня уже ничем не задеть, не обидеть, не расстроить. Это бесполезно! Я в стратосфере по уровню самоиронии и принятия ситуации в полной ее мере!» — подчеркнула блогерша.

Также Ивлеева добавила, что поддержка в соцсетях ее «окрыляет» и заставляет двигаться дальше.

«Спасибо, дорогие, родные, любимые люди, за то, что стали для меня перилами. Опираюсь о вас, держусь обеими руками и заново учусь ходить благодаря вам», — подытожила она.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

