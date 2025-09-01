На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ивлеева о переживаниях после скандальной вечеринки: «Учусь ходить заново»

Блогерша Настя Ивлеева призналась, что заново учится ходить после скандала
true
true
true
close
nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева обратилась к своим подписчикам в Telegram-канале с благодарностью за поддержку после громкого скандала, связанного с «голой вечеринкой».

Ивлеева заявила, что получила колоссальную поддержку от интернет-пользователей, когда вернулась в соцсети после скандала. Блогерша отметила, что среди комментариев лишь 1% содержал негативную реакцию, которую знаменитость назвала «тупым и примитивным хейтом».

«Этот 1% не понимают, что меня уже ничем не задеть, не обидеть, не расстроить. Это бесполезно! Я в стратосфере по уровню самоиронии и принятия ситуации в полной ее мере!» — подчеркнула блогерша.

Также Ивлеева добавила, что поддержка в соцсетях ее «окрыляет» и заставляет двигаться дальше.

«Спасибо, дорогие, родные, любимые люди, за то, что стали для меня перилами. Опираюсь о вас, держусь обеими руками и заново учусь ходить благодаря вам», — подытожила она.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Галкин поностальгировал о съемках в России с Ивлеевой и рэпером с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами