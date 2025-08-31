Собчак раскрыла, какую роль хочет: «Уж на старости лет дайте сыграть»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хотела бы сыграть роль роковой женщины в кино.

«Какой-нибудь роковухи уж на старости лет дайте сыграть. Что-нибудь такое. Какая-нибудь Настасья Филипповна», — поделилась телеведущая.

Ксения Собчак играла в 29 фильмов. Она приняла участие в таких проектах, как «Крюк», «Хороший человек», «Проект «Анна Николаевна»», «Безопасные связи», «Гитлер капут!», «Рублевка Live», «Ржевский против Наполеона», «Одноклассники», «Самый лучший фильм».

29 августа Собчак матом ответила на сообщения об опосредованной причастности к требованиям отменить концерт группы «Ленинград». Она процитировала сообщение издания «Вести Воронеж», в котором сказано, что «адвокат Собчак потребовал отменить концерт группы «Ленинград» в Воронеже».

Воронежская пресса дала такой заголовок новости об общественнике Виталия Бородина, который протестует против концерта Сергея Шнурова в городе и отправил письмо с требованиями отменить шоу главе региона Александру Гусеву.

Бородин заявил, что в период проведения СВО в регионах необходимо отдавать предпочтение артистам-патриотам. В свою очередь, Шнуров отметил, что бойцы СВО не знают про существование общественника.

Ранее Собчак рассказала, что Ивлеева избегает общения с ней.