Собчак матом ответила на сообщения о причастности к отмене концерта «Ленинграда»

Журналистка Собчак опровергла причастность к требованию отменить концерт «Ленинграда»
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка Ксения Собчак матом ответила на сообщения об опосредованной причастности к требованиям отменить концерт группы «Ленинград». Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она процитировала сообщение издания «Вести Воронеж», в котором сказано, что «адвокат Собчак потребовал отменить концерт группы «Ленинград» в Воронеже».

Воронежская пресса дала такой заголовок новости об общественнике Виталия Бородина, который протестует против концерта Сергея Шнурова в городе и отправил письмо с требованиями отменить шоу главе региона Александру Гусеву.

Бородин заявил, что в период проведения СВО в регионах необходимо отдавать предпочтение артистам-патриотам. В свою очередь, Шнуров отметил, что бойцы СВО не знают про существование общественника.

«Какой [к черту] адвокат Собчак. Он Собчак иноагентом уже три года пытается признать», — заявила журналистка, использовав нецензурное выражение.

Кроме того, добавила Собчак, Шнурова она может «приложить» самостоятельно.

Концерт группы «Ленинград» должен состояться в Воронеже в октябре.

В августе Прохор Шаляпин заявил, что хотел бы выпить с Ксенией Собчак.

Ранее Сергей Шнуров назвал свои любимые школьные предметы.

