Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора»: «Горжусь этим»

Британский режиссер Ридли Скотт объяснил, почему отказался снимать третью часть фильма о роботе Терминаторе в 2003 году. Об этом он рассказал в серии вопросов и ответов с читателями The Guardian.

По словам 87-летнего Скотта, он действительно рассматривался на роль режиссера фильма 2003 года «Терминатор 3: Восстание машин». Испытывая продюсеров, он попросил у них гонорар, равный гонорару Арнольда Шварценеггера за роль в этом фильме, и все равно отклонил предложение.

«Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 миллионов долларов. Видите ли, ребята, меня не купишь», — говорит Скотт.

Режиссер объяснил, что не смог бы снимать «Терминатора».

«Это похоже на съемки фильма о Бонде. Суть фильма о Бонде — веселье и непринужденность. А «Терминатор» — это чистый комикс. Я бы постарался сделать его реалистичным. Вот почему меня никогда не просили снимать и Бонда — я мог бы облажаться», — делится кинематографист.

«Терминатор 3: Восстание машин» стал первым фильмом франшизы после «Терминатора 2: Судный день» 1991 года и первым фильмом без Джеймса Кэмерона в кресле режиссера. Картину снял Джонатан Мостоу.

В начале августа Джеймс Кэмерон («Терминатор», «Аватар», «Титаник») заявил, что начал писать сценарий для своей следующей ленты.

