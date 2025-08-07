На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Священный долг»: режиссер «Аватара» и «Титаника» рассказал о своем новом фильме

Режиссер Джеймс Кэмерон снимет фильм о Хиросиме и Нагасаки
Global Look Press

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильмы «Терминатор», «Аватар» и «Титаник», начал писать сценарий для своей следующей ленты, передает CNN.

Как уточняет телеканал, речь идет об экранизации документальной книги «Призраки Хиросимы», которую написал американец Чарльз Пеллегрино. Кэмерон рассказал, что знает его со времен «Титаника» и ему нравится получившееся у писателя произведение.

Режиссер признался, что не может детально описать новый проект, потому что только приступил к написанию сценария. Создание этой картины он назвал своим «священным долгом», потому что дал обещание снять ленту японцу Цутому Ямагути, пережившему обе бомбардировки.

Американские вооруженные силы в самом конце Второй мировой войны осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, объяснив их ускорением капитуляции Японской империи. Это единственный в истории человечества пример боевого применения ядерного оружия.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, о чем будет третий «Аватар».

