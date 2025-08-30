Газманов оценил изучение его песен на уроках музыки

Народный артист России Олег Газманов оценил изучение своих песен «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» в школьной программе в рамках предмета музыки. Его цитирует ТАСС.

«Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное — детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью», — сказал он.

Юные исполнители, отмечает Газманов, проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям, не только поют их с огнем в глазах, но и сами пишут стихи, сочиняют музыку.

Это, по словам артиста, вдохновляет и дает уверенность, что у страны есть будущее, полное талантов и искренней любви к Родине, заключил певец, курирующий проект «Движение Газманов — Родники» и детский конкурс «Родники дети».

Накануне Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.

