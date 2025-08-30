Продала дом, увезла детей: Цекало ответил на иск бывшей жены

Продюсер и шоумен Александр Цекало ответил на иск бывшей жены — Виктории Галушки. Об этом сообщает Super.

Недавно Галушка подала на Цекало иск, заявив, что продюсер якобы не платит алименты на их общих детей: 13-летнего сына Михаила и 17-летнюю дочь Александру. По словам Цекало, он исправно выплачивает алименты.

«Любопытно, что бывшая жена, гражданка Украины, вернулась в Москву, чтобы подать документы в суд, однако их у нее не приняли — вопрос, почему. Без моего ведома был продан дом на Рублевке, который я оставил детям. Вместо стабильных условий — школы, няни, окружения — дети были увезены из Москвы в начале СВО и скитались по Европе и Украине, и какое-то время я даже не знал, где они находятся», — делится Цекало.

Продюсер утверждает, что переезды стали серьезным стрессом для психики детей. Кроме того, утверждает он, Галушка не дает ему возможности видеться с детьми. Себя Цекало называет любящим отцом и подчеркивает, что их с женой Дариной Эрвин дом открыт для детей, дома для них обустроены комнаты.

По мнению Цекало, Галушка как «человек без профессии и дела» решила подобным образом привлекать к себе внимание. Он выразил надежду на мирный исход конфликта с бывшей женой.

Суд отклонил иск Виктории Галушки, поскольку он был составлен неверно. СМИ утверждают, что она намерена вернуться в Москву и снова сделать попытку обратиться в суд.

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили в браке 10 лет. Сейчас продюсер женат на художнице Дарине Эрвин, супруги живут в США

Ранее пианистка Цымбалюк-Романовская рассказала о планах родить второго ребенка.